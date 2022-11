Seniorin in Salzgitter übergibt Geld an Trickbetrüger

In Salzgitter-Thiede sind unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. (Symbol)

Eine Seniorin in Salzgitter-Lebenstedt wurde am Dienstag, 15. November, von Trickbetrügern um eine fünfstellige Summe betrogen. Die 82-jährige Seniorin habe einen Anruf einer angeblichen Rechtsanwältin und eines angeblichen Staatsanwaltes erhalten, berichtet die Polizei. In diesem Telefonat sei der Frau mitgeteilt worden, dass ihr Nachbar in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine Person zu Tode kam.

Die Angerufene wurde anschließend aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen, so die Polizei. Wenig später sei eine Botin an der Haustür erschienen und habe die geforderte „Kaution“ in Empfang genommen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, ca. 1,60 m - 1,65 m groß, kurze schwarze Haare und dunkle Augen, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose sowie eine Brille. Die Polizei bittet darum, Angehörigen zu sensibilisieren, damit es nicht zu einem Vermögensschaden kommt.

Unbekannte Täter brechen in Gewerbebetrieb in Salzgitter-Thiede ein

Die Täter habe sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe einen widerrechtlichen Zugang in den Gewerbebetrieb verschafft und durchsuchten im Tatverlauf die Räume nach Wertsachen, so die Polizei.

Die Täter verursachten einen Schaden von annähernd 3000 Euro, heißt es weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Thiede unter der Telefonnummer (05341) 941730 entgegen.

Die Polizei Salzgitter ermittelt gegen einen 19-jährigen Fahrer eines Pkw aus Salzgitter.

Der Mann sei mit seinem Fahrzeug auf dem Schulhof des Gymnasiums in Salzgitter am Hans-Böckler-Ring gefahren. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich dort Schüler aufgehalten haben, so die Polizei. Nach einem kurzen Zeitpunkt habe der Mann sein Fahrzeug beschleunigt und sei hierbei ins Driften gekommen.

Schüler konnten offensichtlich nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern, heißt es weiter. Das Fahrzeug habe sich schließlich vom Schulhof entfernt. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen sei die Identität des Fahrers geklärt werden können.

Die Polizei muss nach eigenen Angaben Zeugen vernehmen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Es liegen derzeit keinerlei Anhaltspunkte vor, dass der Fahrer zur Tatzeit unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, heißt es weiter.

