Polizei Alkoholisierte Frau fährt in Salzgitter in den Graben

In Salzgitter kam eine alkoholisierte Frau von der Fahrbahn ab. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Salzgitter. In Salzgitter fuhr eine alkoholisierte Frau am Freitag in einen Straßengraben. Außerdem zerstachen Unbekannte Autoreifen. Die Polizei sucht Zeugen.