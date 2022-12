Salzgitter: Trickbetrug fliegt Tage später auf

Am Telefon gab sich eine Unbekannte als die Tochter einer Salzgitteranerin aus und ergaunerte sich so Geld. (Symbolbild)

Eine Salzgitteranerin ist Ende November Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Eine Unbekannte gab sich am Dienstag, 22, November, am Telefon als ihre Tochter aus, teilt die Polizei mit. Sie bat die Salzgitteranerin, eine Internetbestellung zu bezahlen, da die angebliche Tochter nicht an ihr Konto komme. Das Geld würde die Tochter ihr später zurückzahlen. Nachdem sie den gewünschten Betrag überwiesen hatte, bat die Betrügerin ihr Opfer, die Überweisung erneut zu tätigen, weil sie angeblich nicht angekommen sei. Das tat sie nicht. Samstag, 3. Dezember, fiel der Frau im Gespräch mit ihrer Tochter der Betrug schließlich auf.

Polizei stoppt Autofahrer

Die Polizei hat am Samstag gegen 20 Uhr einen Autofahrer in der Hedwigstraße in Salzgitter-Bad kontrolliert und gestoppt. Der Mann stand nach Angaben der Polizei unter Einfluss berauschender Mittel und fuhr ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

