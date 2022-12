Liebenburg. Am Montag rutschte eine Autofahrerin auf der L510 in einen Graben. Die Straße zwischen Salzgitter und Liebenburg war zeitweise gesperrt.

Auf der Landesstraße 510 zwischen Salzgitter-Bad und Liebenburg hat sich am Montagmittag ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Unfall zwischen Salzgitter und Liebenburg – Frau kommt in Klinik

Auf der Strecke zwischen Salzgitter und Liebenburg hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 68-jährige Frau aus Goslar verletzte. Wie die Goslarer Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem Wagen gegen 12 Uhr über die Landesstraße 510 in Richtung Liebenburg, kam in der Folge alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.

Die 68-Jährige verletzte sich dabei – ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße bis zirka 13.20 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro.

Am Montag geschahen gleich mehrere Unfälle in und um Salzgitter – Rettungskräfte und Polizei hatten alle Hände voll zu tun.

