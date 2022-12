Das sind die Top 3 am Wochenende in Salzgitter

Salzgitter. Lesung, Adventstreff und maritime Musik – deshalb beginnt das Wochenende in Salzgitter schon am Donnerstag.

Der Adventstreff in und um Schloss Salder findet an diesem Wochenende statt und wartet wieder mit vielen weihnachtlichen Angeboten auf.

Diese Woche beginnt das Wochenende schon am Donnerstag mit einer literarischen Veranstaltung in der Kniki. Zum Samstag wird es dann adventlich am Schloss Salder. Wem der Sinn eher nach maritimer Unterhaltung steht, ist beim Thieder Steterkult gut aufgehoben. Denn dann spinnt der Shanty Chor der Marinekameradschaft Salzgitter sein Seemannsgarn. Die Top drei Veranstaltungen am Wochenende haben wir für Sie an dieser Stelle zusammengefasst:

Lesung in der Kniki

Schon am Donnerstag, 8. Dezember, liest die Autorin Simone Buchholz aus „Unsterblich sind nur die anderen“. Um 19.30 Uhr soll es in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad losgehen. Im Buch geht es um das Verschwinden dreier Männer auf der MS Rjúkandi, einer Nordatlantikfähre. Zwei Frauen machen sich auf den Weg, um nach ihren verschollenen Freunden zu suchen – und sie besteigen das Schiff nach Island in der festen Überzeugung, bald wieder zu Hause zu sein. Aber schon in den ersten Tagen an Bord fallen ihnen merkwürdige Dinge und eine seltsame Atmosphäre auf.

In ihrer lakonischen Art erzählt Simone Buchholz von Freundschaft und Liebe, von der Endlichkeit des Lebens und der Unendlichkeit des Ozeans, und von Iva und Malin, die sich plötzlich in einer Parallelwelt ohne Ausgang wiederfinden, in der alles, was sie im Leben für wichtig hielten, plötzlich nicht mehr zählt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro.

Adventstreff in Salder

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, lädt das Städtische Museum Schloss Salder wieder zum Adventstreff auf den stimmungsvoll geschmückten Schlosshof mit Weihnachtswald und besonderer Schlossbeleuchtung ein. Nicola Duff und „Crazy Legs“ mit dem „Rock ’n‘ Roll Christmas Concert“ sorgen für Partystimung am Samstag. Sonntag geht es etwas gediegener mit dem Chor „Kantorei Vocale“ und dem Blechbläserensemble „Feinblech“ weiter. Im Schafstall bieten Hand- und Kunsthandwerker von Silberschmuck über kunstvoll gestaltete Schwibbögen bis hin zu Baumschmuck aus Glas und hausgemachtem Likör Geschenkartikel an. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht – es gibt verschiedene Mitmachaktionen, ein Puppentheater, die Märchenzeit im Schlossgewölbe und Bastelaktionen in der Lernwerkstatt. Auch einige Überraschungen sind noch geplant. Der Eintritt ist frei. Der Treff öffnet am Samstag ab 13 und am Sonntag ab 11 Uhr.

Die Marinekameradschaft Salzgitter tritt am Samstag in Thiede beim Steterkult auf. Foto: Privat

Shantychor in Thiede

Schon im Jahr 2002 hatte der Shantychor der Marinekameradschaft Salzgitter seinen ersten Auftritt. Mittlerweile ist er zu einer richtigen Institution geworden. Mit Uniformen und drei Akkordeonspielern, die den Gesang der Kameraden untermalen, tritt der Chor nun erneut in Thiede beim Steterkult auf. Im Moment zählt der Chor 20 Sänger, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Bassstimmen seien zwar in der Minderheit, aber die Freude am Singen mache diesen Nachteil wieder wett. Der Chor möchte mit seinen Liedern das Publikum auf eine musikalische Reise über die Weltmeere mitnehmen, die maritime Stimmung auffangen und direkt überschwappen lassen. Aber auch Weihnachtliches wird es laut Mitteilung im Programm geben. Los geht es im evangelischen Gemeindehaus in Thiede am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 14 Euro.

