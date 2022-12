Salzgitter. Zwischen Lichtenberg und Westerlinde ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. Ein alleinbeteiligtes Fahrzeug kam von der Autobahn ab.

Polizei Salzgitter Unfall auf A39 in Salzgitter: Auto kommt von Fahrbahn ab

Auf der Autobahn 39 hat es am Mittwochnachmittag in Salzgitter gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei kam ein alleinbeteiligtes Fahrzeug, das zwischen Lichtenberg und Westerlinde in Fahrtrichtung Braunschweig unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich leicht. Etwa eine Stunde war eine Fahrspur gesperrt. Seit kurz vor 17 Uhr herrscht wieder freie Fahrt.

red

