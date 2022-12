Unbekannte stehlen Vereinsbus in Salder

Salder. Der Bus ist in der Nacht zu Mittwoch von dem Gelände an der Parkstraße in Salder verschwunden. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Bislang unbekannte Täter haben vom umzäunten Vereinsgelände des VfL Salder an der Parkstraße einen Vereinsbus gestohlen. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, verschwand der dort geparkte weiße Opel Vivaro zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr.

Der Schaden beträgt etwa 23.000 Euro. Nähere Angaben zum Tatgeschehen kann die Polizei derzeit nicht geben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Täter brechen in Lebenstedter Restaurant ein

In Lebenstedt wiederum sind Einbrecher in ein Restaurant an der Neißestraße eingedrungen. Die Täter zerstörten eine Scheibe des Gastro-Betriebs und verursachten einen Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat geschah zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochfrüh, 8.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Salzgitteraner Polizei auch in dieser Sache telefonisch unter (05341) 18970 auf.

red

