Warntag: Stadt Salzgitter und Feuerwehr ziehen positives Fazit

Ein Smartphone zeigt eine Probewarnung an. Im gesamten Bundesgebiet fand am Donnerstag der Warntag 2022 statt.

In Zuge des gestrigen Warntages testete die Stadt Salzgitter auch das aktuell in Erweiterung befindliche Sirenennetz. Dies gibt die Stadt Salzgitter in einer Mitteilung bekannt.

Durch die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr Salzgitter wurden die Sirenensignale Warnung und Entwarnung zeitgerecht um 11 Uhr bzw. 11.45 Uhr ausgelöst, so die Stadt. Insgesamt hätten 49 der aktuell 50 Sirenen im Stadtgebiet zeitgerecht ausgelöst. Kontrolliert wurde dies durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, die im Stadtgebiet verteilt im Einsatz waren.

Weitere Nachrichten aus Salzgitter und der Region lesen Sie hier:

Über die Fehlfunktion einer Sirene wurde die Errichterfirma informiert. Es handele sich dabei um eine kürzlich neu installierte Sirene. Einzelne Verzögerungen bei der zeitgleichen Warnung durch Cell Broadcast und die Warn-Apps über den Bund sowie bei der Auslösung der Warn-Apps selbst liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt Salzgitter.

Insgesamt bewertet der Feuerwehrdezernent und Erste Stadtrat Erik Neiseke den Warntag in Salzgitter als Erfolg und betont: „Wir setzen alles daran, um den Ausbau und die Erneuerung des Sirenennetzes weiter voran zu treiben. Das vorhandene Netz hat noch vereinzelte Lücken, die es zu schließen gilt. Diese Warnmöglichkeit für alle Stadtbereiche hat einen sehr hohen Stellenwert. Erst danach greifen Informationskanäle wie Warn-Apps und bieten Informationsmöglichkeiten.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de