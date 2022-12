Salzgitter. Silvesterlauf, Feuerwerk, Partys, schön Essen gehen oder doch lieber entspannen. Lesen Sie hier, was Salzgitter um den Jahreswechsel bietet.

Silvester Salzgitter Silvester schon geplant? So feiert Salzgitter das neue Jahr

Mitte Dezember hören wohl viele die folgende Frage oder Variationen davon: Was ist eigentlich für Silvester geplant? Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen, Feiern in nur sehr kleinem Kreis und ohne große Events können Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner den Jahreswechsel nun wieder in vollen Zügen genießen. Obwohl Salzgitter auf den ersten Blick vielleicht nicht wie die Partystadt schlechthin wirkt, bietet sie doch ein vielfältiges Angebot für gediegenere und große Feiern. Sogar sportlich kann man das neue Jahr begrüßen. Ein paar dieser Angebote stellen wir hier vor.

Feuerwerk auf Anhöhen

Wer das Feuerwerk zum neuen Jahr bestaunen möchte, hat es nicht weit. Die meist privaten Lichtershows lassen sich sehr gut von den Anhöhen um Salzgitter beobachten. Erster Anlaufpunkt für viele Feuerwerkfans ist der Aussichtspunkt am Burgberg in Lichtenberg. Aber auch auf dem Schäferstuhl in Salzgitter-Bad kann man sehr gut auf das Feuerwerk im Süden der Stadt blicken.

Partys und Menüs zu Neujahr

Viele Restaurants und Hotels bieten an Silvester wieder Menüs und ein eigenes Programm. Das Café del Lago kündigt auf seiner Internetseite an, 2022 mit einer ordentlichen Silvesterparty abschließen zu wollen. Es soll ein Buffet und eine große Auswahl an Getränken geben. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „DJ Victor“. Im Umkreis von zehn Kilometern bietet das Restaurant einen eigenen Shuttle-Service. Tickets kosten 130 Euro.

Auch im Hotel am See wird wieder Silvester gefeiert. Los geht es hier um 19 Uhr mit einer Proseccobar und einem 4-Gang-Menü. Ein Alleinunterhalter begleitet den Abend bis 1 Uhr. Wer dort übernachtet, kann am Morgen mit einem deftigen Katerfrühstück rechnen. Preispunkt: 125 Euro pro Person.

In Lichtenberg bietet das Peak-Hotel ebenfalls ein 4-Gang-Menü für 59 Euro pro Person. Los geht es hier auch ab 19 Uhr.

Start des Hauptlaufes 2019. Dieses Jahr findet der Lauf wieder statt. (Archiv) Foto: Torsten Bogdenand / Regiopress

Silvesterlauf nach langer Pause

Wer vor den ganzen Partys den Rutsch ins neue Jahr sportlich beginnen will, der kann das nach zwei Jahren Corona-Pause wieder beim Silvesterlauf am Salzgittersee tun. Nachdem die Einschränkungen vor Silvester in der Hochphase der Pandemie immer groß und die Lage unsicher waren, mussten die ehrenamtlichen Veranstalter und über 1500 Läufer auf den traditionellen Lauf verzichten. Nun findet er aber wieder statt. Zum 46. Mal gilt es den Salzgittersee ein- oder zweimal in Laufschuhen zu umrunden, die Läufer anzufeuern, oder sich gemütlich mit Freunden zu Glühwein, Sekt oder Streetfood zu treffen. Das Anmeldeverfahren ist komplett digital. Nennungen sind bis eine Stunde vor dem Start ohne Teilnehmerbegrenzung möglich.

Entspannung in der Natur

Wer sich vom ganzen Neujahrsstress entfernen und das alte Jahr gemütlich Revue passieren lassen möchte, wird in Salzgitter auch fündig. Winterliche Wanderungen an der Innerste oder über den Höhenzug sind genau das Richtige, um den ganzen Stress des vorigen Jahres abzulegen und mit neuer Energie in 2023 zu starten.

