Alkoholfahrer in Salzgitter kollidiert mit mehreren Autos

Salzgitter. Mehrfachkollision: In der Straße Hasenwinkel in Salzgitter missglückte einem alkoholisierten Fahrer ein Wendemanöver. Polizeimeldungen aus Salzgitter.

Der 33-jährige Fahrer eines Pkw ist in der Nacht zu Freitag in der Straße Hasenwinkel in Salzgitter beim Wenden seines Wagens mit drei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Anschließend versuchte der Mann nach Angaben der Polizei zu flüchten. Zeugen stoppten ihn jedoch und alarmierten die Polizei.

Eine Atemalkoholmessung durch die Beamten gab einen Wert von knapp 1,7 Promille bei dem 33-Jährigen an. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann zudem nicht, informiert die Polizei weiter. Er verursachte mit seinem missglückten Wendemanöver einen Schaden von mindestens 20.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte stehlen Werkzeug aus Kleingarten in Salzgitter

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Donnerstag gewaltsam Zugang in einen Kleingarten in der Dieselstraße in Salzgitter-Bad verschafft. Anschließend stahlen sie aus einem Dachunterstand und einem Holzschuppen diverse Werkzeuge, teilt die Polizei mit. Hierbei entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

