Auf Safari durch die Serengeti

Salzgitter-Bad . In einer Multivisionsshow führt der Reisejournalist Matthias Hanke am morgigen Mittwoch, 3. Januar, die Gäste in der Kniestedter Kirche ab 19.30 Uhr auf den Gipfel des Kilimandscharo und durch mehrere Nationalparks bis hin zu den Traumstränden Sansibars. Um das Ziel des Bergmassivs zu erreichen,...