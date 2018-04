Hund schockierend vernachlässigt

Es ist ein so krasser Fall der Vernachlässigung, wie ihn auch abgehärtete Mitarbeiter des Tierheims in Salzgitter-Bad selten erleben. Auf dünnen Beinchen stakste eine schwarze Hündin am Dienstag auf der Chemnitzer Straße umher. Abgemagert, mit langen Krallen. Mit entzündeten Augen und Ohren. Halb...