Helios soll Ordnungsgeld in Höhe von 135 000 Euro zahlen

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat in einem Zwangsvollstreckungsverfahren ein Ordnungsgeld in Höhe von 135 000 Euro gegen das Helios-Klinikum Salzgitter verhängt – auf Antrag des Krankenhaus-Betriebsrats. Es geht um 27 Fälle aus den Jahren 2014 und 2015, in denen das Unternehmen Beschäftigte...