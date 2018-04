Mit voller Kraft gegen Rheuma

Brunhilde Proba widmet sich mit ganzer Kraft der Rheuma-Liga Salzgitter. Selber von der Erkrankung des Stütz- und Bewegungsapparates betroffen, liegt es ihr am Herzen, betroffenen Menschen zu helfen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. „An Rhema Erkrankte müssen unbedingt in Bewegung bleiben“,...