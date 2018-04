Unbekannte zünden Müllcontainer an

Salzgitter-Bad Ein aufmerksamer Bürger hat am Mittwochabend in der Erikastraße einen Containerbrand gemeldet und die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte konnten die zwei in Vollbrand stehenden Papiercontainer löschen. Die Polizei geht von einem Schaden in einer Höhe von 1000 Euro aus.