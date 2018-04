Automobil-Club auf Männertour

Salzgitter-Bad Der Club-Post des Automobil-Club Salzgitter-Bad lädt alle Männer zum traditionellen Vatertagsausflug mit dem Bus am Donnerstag, 10. Mai ein. Wolfgang Seifert verspricht eine abwechslungsreiche „Fahrt ins Blaue“ – mit Komplettverpflegung an Bord, fest wie flüssig. Abfahrt um 8 Uhr am Festplatz...