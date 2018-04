„Warum hängen Sie nicht noch einen Wagen mehr an?“

Den regelmäßig mit der Eisenbahn verkehrenden Reisenden sind verständnislose Sätze wie in der Überschrift bestens bekannt. Wie kann es sein, dass selbst zu Zeiten, an denen besonders viele Fahrgäste unterwegs sind, ein Zug eingesetzt wird, in dem einige Fahrgäste noch nicht einmal einen Sitzplatz...