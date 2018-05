Junge Schauspieler nehmen Zuschauer mit auf eine Abenteuerreise

Zur Tradition ist es mittlerweile geworden, dass die Märchenbühne des Gymnasiums Salzgitter-Bad am Walpurgistag in der herrlichen Waldkulisse an der Hasenspring-Gaststätte ein Theaterstück für Kinder aufführt. Diesmal stand „Der kleine Tag“, ein Singspiel von Rolf Zuckowski, auf dem Programm....