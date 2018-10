Kinospaß zugunsten des Tierheims

Das Tierheim Salzgitter hofft bei seinem ersten tierischen Kinonachmittag auf viele Kinofreunde. „Was gibt es schöneres, als an einem Samstagnachmittag mit der Familie ins Kino zu gehen?“, fragt Sprecher Benjamin Kozlowski.

Der Tierschutzverein Salzgitter macht es möglich. Die Tierfreunde veranstalten am Samstag, 27. Oktober ihren ersten tierischen Kinonachmittag. Los geht’s um 15 Uhr.

„Wir möchten mal eine etwas andere Veranstaltung anbieten“, erklärt Kozlowski, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Salzgitter. „Wer schaut sich nicht gerne einen Kinofilm an. Und wenn man mit seinem Ticketerwerb auch noch etwas für den guten Zweck machen kann, macht es doch gleich noch mehr Spaß.“

Im Bürgerkino Cinema in Salzgitter-Bad lassen die Tierschützer den Animationsfilm „Pets“ vorführen, in dem allen Haustierbesitzern gezeigt wird, was „wirklich“ passiert, wenn sie morgens die Haustür hinter sich ins Schloss fallen lassen und die lieben Tiere auf sich allein gestellt sind. „Es ist ein Film für die ganze Familie“, ergänzt Tierheimleiterin Christin Furmanski, die sich ebenfalls schon auf den Kinospaß freut. Der Erlös, der durch den Ticketverkauf erzielt wird, kommt den Tieren des Tierheims Salzgitter zugute. Der Tierschutzverein bittet um vorherige Platzreservierungen, da im Cinema Salzgitter nur eine begrenzte Anzahl von 84 Plätzen zur Verfügung steht. Reservierungen können per Telefon unter

(01 78) 7 19 81 04

oder E-Mail unter tierheim-salzgitter@t-online.de erfolgen. Die Tickets kosten 7 Euro für Erwachsene beziehungsweise 5 Euro für Kinder und Jugendliche.