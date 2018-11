Arche 4 wird eröffnet: dazu sind Ideen gefragt

Das Schiff kann in See stechen. Die Arche ist fertig, die Besatzung bereit. Nur die Mitfahrer werden noch gesucht. Am Mittwoch, 7. November, heißt es „Leinen los“ für die Arche 4 am Martin-Luther-Platz 4. Das Gemeindehaus wird neu eröffnet. Beim Tag der offenen Tür können sich die Anwohner und...