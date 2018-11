Entsetzen über Schmierereien am Bahnhof in Ringelheim

Der Busbahnhof in Ringelheim wird umgebaut und die Ringelheimer bekommen für ihren Bahnhof endlich die schon lange geforderte Toilettenanlage, einen modernen Container. Er steht am Rande der neu gestalteten Busanlage. Doch die Freude währte nicht lange: In der Nacht zum Freitag der vergangenen Woche zogen Vandalen durch den Bahnhof, beschmierten die neue Containertoilette von allen Seiten mit Farbe und ließen ihre Wut auch im Bahnhof...