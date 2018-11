Täter brechen in Wohnhaus ein

Salzgitter Bad. Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 14 und 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Vor den Fichten eingebrochen.

Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 14 und 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Vor den Fichten eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hebelten sie eine Tür zum Wohnhaus auf und konnten auf diese Weise in die Räume gelangen. Hier durchwühlten die Einbrecher schließlich zahlreiche Behältnisse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Wertgegenstände. Die Schadenshöhe wird mit 1500 Euro angegeben.