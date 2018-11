„bruNo 1.0“ knackt die Kalkablagerungen

Fachdienstleiter Torsten Fleige-Lütgering und Tim Rödiger von der Fachfirma zeigen zwei herausgelöste Kalkablagerungsstücke. Diese Ablagerungen verstopften den Kanal in der Erikastraße, so dass das Wasser aus dem Gully lief. Am vergangenen Montag gab es den Durchbruch. Der Kanal ist frei. Die Arbeiten sind aber noch nicht beendet.