Noch Restkarten für das Weihnachts-Konzert mit Vicky Leandros

Am Montag, 26. November, um 20 Uhr, wird Vicky Leandros auf Einladung des Fachdienstes Kultur der Stadt Salzgitter gemeinsam mit dem Salzgitteraner Kinderchor „Sölter Kinder“ in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit, an der Friedrich-Ebert-Straße 42, in Salzgitter-Bad ihr Weihnachts-Konzert geben.

Der Fachdienst teilt mit, das die Einlasszeit von 18 Uhr auf 19 Uhr verlegt wurde und verspricht, das es auch an der Abendkasse noch Restkarten geben wird. Die Karten kosten abends in der Kategorie drei 50 Euro, in der Kategorie zwei 70 Euro und in der ersten Kategorie 105 Euro.

Die deutschgriechische Gesangslegende wird in Salzgitter mit den jungen Salzgitteraner Sängern ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der einzigartigen Atmosphäre der festlich geschmückten Kirche aufführen, heißt es in der Pressemitteilung des Fachdienstes Kultur. Zum Programm zählen, neben den schönsten deutschen und internationalen Weihnachtsliedern, auch einige der beliebtesten Evergreens des an Höhepunkten unübertroffenen Repertoires von Vicky Leandros.

Für die musikalische Begleitung sorgt dabei das vertraute Trio, welches Vicky Leandros seit vielen Jahren auf ihren Tourneen begleitet, bestehend aus Bo Heart (Piano), Johannes Wennrich (Gitarre) und Lothar Atwell (Bass & Blasinstrumente).