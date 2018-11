Täter beschmieren die Hauswand einer religiösen Einrichtung

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen vergangenem Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, die Außenwand einer kirchlichen Einrichtung an der Kniestedter Straße mit Graffiti beschmiert und die Glasscheibe einer Zugangstür zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

