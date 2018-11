Unbekannter scheitert bei Trickbetrug

Ein derzeit unbekannter Täter hat am Montagmittag an der Wohnungstür einer älteren Dame in der Franz-Zobel-Straße geklingelt und sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben. Er habe sich gegenüber der Frau mit einem offensichtlich gefälschten Dienstausweis ausgewiesen, so die Polizei. Noch bevor der vermeintliche Täter sein Anliegen aussprechen konnte, habe die Frau die Fälschung erkannt und die Haustür wieder geschlossen.

Die Polizei warnt noch einmal und weist auf diese Tätermasche hin. Tatsächliche Polizeibeamte weisen sich immer mit einem Polizeidienstausweis aus. Hier können Sie das darauf befindliche Lichtbild abgleichen sowie den Namen des Beamten ablesen und sich dann in der hiesigen Dienststelle nach dem Beamten erkundigen. Echte Beamten nehmen diese Überprüfung in Kauf. Im Zweifel teilen Sie Ihre Beobachtung immer Ihrer zuständigen Dienststelle mit.