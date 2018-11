Autofahrer fährt Tempo 113 auf der Nord-Süd-Straße

Gebhardshagen. Die Polizei am Donnerstag zwischen 9.30 und 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Höhe der Kreuzung Erzwäsche/Vor der Burg durchgeführt.

Die Polizei in Gebhardshagen hat am Donnerstag zwischen 9.30 und 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Kreuzung Erzwäsche/Vor der Burg in Fahrtrichtung Lebenstedt durchgeführt. Insgesamt konnten Laut Polizei 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der höchste gemessene Wert lag bei 113 Stundenkilometer. Zwei Autofahrer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin konnten die Beamten folgende Verstöße feststellen und zur Ahndung bringen: Telefonieren mit einem Mobiltelefon in zwei Fällen sowie Verstoß gegen ein bestehendes Überholverbot in zwei Fällen. Bei einem LKW musste eine Mängelmeldung gefertigt werden.