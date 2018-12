Kunst unterschiedlich präsentiert

. Die Eröffnung der Winterausstellung in der Seniorenresidenz in Salzgitter-Bad geriet am Freitagnachmittag zu einer fröhlichen, vorweihnachtlichen Feier mit Reden, Liedern und einer „lebendigen Krippe“, dargestellt von den Senioreninnen und Senioren des Hauses. Diesmal mit Bildern der „Bunten...