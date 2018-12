Schüler unterstützen Tiere aus Tierheim

Sie heißen Fritz, Mietze und Räuber – die Samtpfoten und Fellnasen sind Tierheim-Tiere und leben im Tierheim Salzgitter-Bad. Um ihnen den Aufenthalt in fremder Umgebung so angenehm wie möglich zu machen, unterstützen die Schüler der Klasse 5d der IGS Salzgitter in diesem Jahr zwei Weihnachtsbaum-Aktionen zugunsten des Tierheims, teilt die IGS mit.

Bei der Aktion werden in den Tierfachmärkten Futterhaus in Salzgitter-Bad und Fressnapf in Lebenstedt selbstgestaltete Wunschkarten der Tierheimbewohner an Weihnachtsbäume gehangen. Alle Besucher, die die Aktion unterstützen möchten, können die Wünsche jedes einzelnen Tieres erfüllen. Dringend benötigtes Spezialfutter ist ebenso wichtig wie Rückzugsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Kuschelhöhlen.

„Wir möchten dazu beitragen, dass sich die Tiere im Tierheim wohlfühlen“, sagten die Tutoren Sonja Schütte-Jürgens und Enrico Panten. Die Weihnachtsbaum-Aktionen laufen bis kurz vor Heiligabend, heißt es.