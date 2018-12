Täter brechen in Wohnhaus ein

Gebhardshagen. Ein unbekannter Täter ist am Samstag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr im Kirchheerter Weg in ein Haus eingebrochen.

Ein unbekannter Täter ist am Samstag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr im Kirchheerter Weg in ein Haus eingebrochen. Er zerbrach mit einem Hebelwerkzeug die Doppelverglasung eines Fensters des Einfamilienhauses und öffnete dieses anschließend mit dem Schließhebel, so die Polizei. Nach Einstieg durchsuchte er in sämtlichen Räumen einige Schränke und Schubladen. Der oder die Täter entwenden Schmuck und ein Mobiltelefon.