Musikalische Vielfalt beim Adventskonzert

Das Konzert zum Advent des Fachbereichs Musik am Gymnasiums Salzgitter-Bad ist wieder da und war wohl besser als je zuvor. In der Martin-Luther-Kirche erlebten am Montagabend knapp 300 Besucherinnen und Besucher Non-Stopp-Musik in einer seltenen Vielfalt, die von Johann Sebastian Bachs Kantate...