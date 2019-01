Die Polizei gibt einen Schaden in Höhe von 70 Euro an.

Salzgitter-Bad. Die Tat fand in der Helenenstraße in Salzgitter-Bad statt.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 22.30 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Helenenstraße in Salzgitter-Bad, wie die Polizei mitteilt. Die Täter entwendeten zwei Fahrräder. Die Schadenshöhe beträgt circa 70 Euro.