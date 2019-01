Lichtkreuz überstrahlt Sturm und Regen

Das Lichtkreuz am Bismarckturm auf dem Hamberg in Salzgitter-Bad gibt ein wenig Hoffnung, wenn − wie gerade jetzt wieder − Sturm und Regen durch die Stadt peitschen. Vor allem abends und nachts ist dieses Wetter in dieser Jahreszeit oft recht bedrückend. Angeschaltet wird das Lichtkreuz täglich bei Einbruch der Dämmerung. Es brennt dann bis zum Hellwerden. Mario Henkel, Vorsitzender des Vereins „Lichtkreuz am Bismarckturm“ berichtet...