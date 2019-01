Unbekannte brechen in Wohnhaus in Salzgitter-Bad ein

Unbekannter Täter sind am Montag zwischen 8.40 und 14.05 Uhr in ein Wohnhaus in der Hubertusstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten laut Angaben der Polizei eine Tür zum Wohnhaus auf und durchsuchten in dem Objekt zahlreiche Behältnisse. Sie erbeuteten offensichtlich Schmuck in einer Gesamthöhe von circa 3000 Euro.