Unbekannter beschädigt Gartenzaun

Flachstöckheim. Er verursacht einen Schaden in Höhe von 250 Euro.

Ein zurzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer hat in dem Zeitraum zwischen Montag und Freitag, 14 Uhr, beim Befahren eines Feldweges den Gartenzaun eines benachbarten Privatgrundstücks an der Alten Landstraße beschädigt. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Ort, ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro zu kümmern, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.