In der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, kam es in der Richard-Wagner-Straße in Salzgitter-Bad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen VW Tiguan, wie die Polizei mitteilt. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter

(05341) 82 50

bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.