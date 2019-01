69-Jährige Autofahrerin übersieht andern PKW

Am Samstagmorgen hat sich an der Kreuzung Wiesenstraße/Bismarckstraße in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem beide beteiligten Personen leicht verletzt wurden. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Salzgitter übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 34-Jährigen aus Hannover, heißt es in einer Polizeimeldung. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der PKW der 69-jährigen gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Beide Beteiligte erlitten durch den Unfall einen Schock, der 34-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder