Salsa zwischen Kundenschalter und Geldautomaten

Mit heißen Rhythmen begrüßen die Salzgitteraner das neue Jahr. Beim Kulturauftakt der Kleinkunstbühne im Kundenzentrum der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine versprühen Havana aus Hannover am Samstagabend ein karibischen Flair.

Vorsitzender Wolfgang Pozzato begrüßt seine Gäste im vollen Entre: „Heute gibt’s richtig was auf die Ohren. Das vergangene Jahr war heiß und sonnig. So soll es nun weitergehen.“ Das lassen sich die Sänger Britta Rex und Rey Valencia und ihre neun Musiker nicht zweimal sagen. Feurigen Rhythmen, brodelnde Percussion und faszinierenden Sounds lassen kaum einen der mehr als 400 Gäste ruhig sein Glas halten. Dennoch ist der Großteil anfangs eher an den vielen Stehtischen in die Gespräche vertieft. „Man trifft hier viele Freunde. Erlebt tolle Gespräche zum Jahresanfang. Es ist wieder eingelungener Abend“, lobt Matthias Giffhorn, Marketingleiter der WEVG. „Wir sind zum zehnten Mal heute dabei. Es ist eher was zum Zuhören, denn die Qualität der Musik ist einfach super“, meint Besucherin Silke Bartram. „Ein schöner musikalischer Start ins Jahr“, findet Eckart Müller-Zitzke, Direktor des Amtsgerichts Salzgitter.

Anfangs trauen sich nur die begeisterten Salsafans auf die Tanzfläche vor die Bühne. Aber spätestens nach der ersten Pause ist diese rappelvoll mit den Feierlustigen. Die Bläser-Section mit Daniel Zeinoun (Trompete), Urban Beyer (Trompete), Heiko Biermann (Altsaxophon, Querflöte, Piccolo) und Detlef Landeck (Posaune) geben alles. Bandgründer Kurt Klose dominiert am Piano. Mehr als 30 Jahre ist er mit seiner Band Havana auf Achse. Immer wieder legen die einzelnen Musiker Soli hin und ernten Applaus. „Für Salzgitter-Bad ist es wieder einmal ein Highlight“, schwärmt Besucherin Anja Fricke. An ihrem Stehtisch schmieden Sabine Herbst und Markus Labenz neue Tanzpläne und besiegeln diese mit einem Handschlag. „Wir lieben diese Musik. Und wollen aufgrund des heutigen Abends einen Tanzkurs absolvieren“, berichtet Herbst. Jenny Nemet aus Ringelheim feiert mit Freunden und Kollegen auf der Tanzfläche: „Sehr erfrischend. Da kommt Urlaubsfreude auf!“ Seit Herbst ist das Konzert ausverkauft und unter den Salzgitteranern kein Geheimtipp mehr in Sachen Kultveranstaltung. Das zwölfköpfige, ehrenamtliche Thekenteam der Kleinkunstbühne geben gut gelaunt im hinteren Veranstaltungsteil alles. Sekt, Wein, Bier und Kaltgetränke gehen über den langen Tresen.

Nach dem Konzert hat Braunschweigerin Britta Rex wohl den kürzesten Heimweg ihrer Bandkollegen und ist noch ganz beschwingt vom Abend: „Die Salzgitteraner haben eine tolle Stimmung versprüht und am Ende haben wir sie alle gehabt.“ Darüber ist auch Vorstandsmitglied der Sparkasse Dirk Peter Vorderstemann stolz: „Die Kleinkunstbühne hat mit ihrer Musikauswahl wieder voll ins Schwarze troffen. Nach dem italienischen Abend 2018 war es diesmal ein schöner Kontrast. Ich und meine Frau haben es wieder sehr genossen.“ So kann das kulturelle Jahr weitergehen.