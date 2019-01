Mona und Lisa verzaubern Katzenfreunde

Im Außenbereich des Tierheims in Salzgitter-Bad genießen Katzen frische Luft und das ein oder andere Vogelgezwitscher. Seit wenigen Wochen treffen die Tierheimbesucher dabei auf zwei neue Gesichter – Mona und Lisa.

Die beiden sechsjährigen Katzendamen lebten in einem gemeinsamen Haushalt. Doch durch den menschlichen Nachwuchs veränderte sich die Situation für unsere „Tiere der Woche“. Das Baby reagierte allergisch auf die zwei schwarzen Fellnasen, so dass Mona und Lisa zur Weitervermittlung in die Obhut des Salzgitteraner Tierheims gegeben wurden.

Lisa ist ebenfalls anfangs etwas schüchtern, geht dann aber gerne und neugierig auf Entdeckungstour. Foto: Tierheim

Das Duo zeigt sich Fremden gegenüber zunächst noch schüchtern und zurückhaltend. Während sich Mona (schwarzes Fell) lieber in eine Kuschelhöhle zurückzieht und das muntere Treiben im Katzenzimmer aus sicherer Entfernung beobachtet, erkundet Freundin Lisa (schwarzes Fell und weiße Nase) etwas forscher die Umgebung. Lisa scheint die abenteuerfreudigere Samtpfote zu sein. Mit ihren sechs Lebensjahren sind Mona und Lisa im besten Katzenalter. Gelegentliches herumtollen und einer Federangel hinterherjagen dürfen gerne sein – gepflegte Ruhezeiten aber auch. Die zwei liebenswürdigen Zeitgenossen sind an Wohnungshaltung gewöhnt und möchten gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen. Liebe Katzenfreunde, Sie möchten ihr Herz an die zwei Stubentiger Mona und Lisa verschenken und sich an ihnen erfreuen? Sie bieten ein ruhiges Umfeld und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten? Dann sollten Sie nicht zögern und Mona und Lisa im Tierheim Salzgitter kennenlernen.