Neujahrsempfang mit Gottesdienst und Sekt

Mit einem lebendigen Gottesdienst eröffneten Pfarrerin Anette-Sandra Quedenfeld und Pfarrer Holger Hübner gemeinsam den Neujahrsempfang des Pfarrverbandes Gebhardshagen, Calbecht und Engerode in der St. Petri-Kirche in Calbecht. Sie hatten in den Mittelpunkt ihrer Predigt die Hoffnung und die...