81-Jährige aus Heerte vermisst

Heerte. Die Seniorin wollte am Montag Verwandte in Fredenberg besuchen und ist nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt.

Die Polizei sucht eine 81-jährige Frau aus Heerte. Die Seniorin hat laut Polizeimeldung am Montag gegen 8.30 Uhr ihre Wohnung am Heeritaweg verlassen, um einen Angehörigen in Fredenberg zu besuchen. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Frau dort angekommen war. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei informiert, dass die Frau nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt sei. Suchmaßnahmen durch die Polizei und die Feuerwehr verliefen erfolglos. Bei der Suche wurde zudem der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: 165 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, weißgraue Haare, trug einen schwarzen Mantel, schwarze Hose und schwarze Halbschuhe. Sie könnte eine Brille tragen und ist nicht auf Gehhilfen angewiesen. Wenn Sie die Frau gesehen haben und Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen können, werden Sie gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.