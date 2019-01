Feuerwehr Flachstöckheim rückt 2018 zu 14 Einsätzen aus

Auf der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Flachstöckheim wurden die langjährigen Mitglieder Andreas Siemens und Jens Froböse für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt. Das Ehrenzeichen für 25-jährigen aktiven Dienst erhielt Manfred Kreismer, heißt es in einem Pressetext. Die drei Kameraden wurden vom Abgeordneten des Fachbereichs Feuerwehr Thorsten Preuß und vom Löschbezirksführer Süd Dirk Bauer mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Ortsbrandmeister Christian Walde berichtet über sein zweites Amtsjahr und die vielen geleisteten Dienste auf Ortsebene und im Fachzug ABC. Außerdem wurde eine Heißbrandausbildung durchgeführt.

Die Freiwillige Feuerwehr Flachstöckheim rückte im vergangenen Jahr zu 14 Einsätzen aus: Vier Brandeinsätze, Sieben Hilfeleistungen, zwei Verkehrsunfälle und eine Brandsicherheitswache.

Zu Gruppenführern der Aktiven wurden Florian Oelmann und Sven Erber gewählt. Den Stellvertreter übernimmt Jacek Przedpelski. Nach elf Jahren Amtszeit wurden Kassenwart Michael Walde und sein Stellvertreter Carsten Hesse verabschiedet. Nina Lütgering wurde zur neuen Kassenwartin gewählt.

Der Wehrführer freut sich über steigende Mitgliederzahlen: Die Wehr verfügt über 200 Mitglieder, davon sind 41 Aktive, 14 Kameraden in der Altersgruppe und 114 fördernde Mitglieder. Hinzu kommen 12 Jugendliche und 19 „Löschmäuse“ in der Kinderfeuerwehr. Besonders erfreulich seien die steigenden Mitgliederzahlen der Kinder- und Jugendfeuerwehr, bei denen sehr gute Arbeit geleistet wird. Der Ortsbrandmeister bedankte sich dafür bei Kinderfeuerwehrwartin Jacqueline Walde und beim Jugendwart Jan Hoffmeister.

Weiter berichtet Walde über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So zum Beispiel über drei Blutspende-Veranstaltungen, zu denen insgesamt 153 Spender kamen. Am 26. März wird die insgesamt 100. Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus veranstaltet. Auch der 10.000. Spender wird voraussichtlich in diesem Jahr begrüßt werden. Darüber hinaus wurde ein Garagenflohmarkt veranstaltet und die Wehr war bei der Stöckener Vereinsmeile aktiv. Für die Kameradschaft wurde das symbolische Osterfeuer, der St. Florian Tag, das Sommerfest, ein Adventsfenster und ein Preisskat veranstaltet. Die gute Zusammenarbeit der Aktiven mit der Ortsfeuerwehr Beinum wird nach wie vor sehr positiv gesehen und auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt.

Viele Mitglieder nahmen an Lehrgängen auf Stadtebene teil. Einmal wurde der Truppmann 1, zweimal der Truppmann 2, dreimal der Maschinistenlehrgang, zweimal das TH-Modul 1, zweimal ABC-Einsatz Teil 1, zweimal Sprechfunker und einmal der Führerschein Klasse C erfolgreich absolviert. Zwei Kameraden besuchten auch die Landesfeuerwehrschule in Celle zu einem Truppführer- und einem Gruppenführerlehrgang.

Befördert zur Oberfeuerwehrfrau wurde Julia Kunze und zum Oberfeuerwehrmann Jan Hoffmeister. Anna Kaiser und Katja Siedentop wurden zu Hauptfeuerwehrfrauen befördert und Kevin Dehm zum Hauptfeuerwehrmann.