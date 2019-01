Erstmals ein Flüchtling in der Feuerwehr Beinum

Zur Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Beinum waren der stellvertretende Stadtbrandmeister Detlef Söhler und der Löschbezirksführer Süd Dirk Bauer zu Gast, um sich über die Lage vor Ort zu informieren.

Die Tätigkeitsberichte des Ortsbrandmeisters Markus Matzkeit, des Gruppenführers Marco Wassermann, des Jugendfeuerwehrwartes Marius Matzkeit, der Leiterin des Jugendspielmannszuges Daniela Happ, der Kinderfeuerwehrwartin Ira Pchaiek und des Sprechers der Altersabteilung Wolfgang Meiling zeigten dabei auf, wie vielfältig die Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr Beinum gestreut sind.

Erfreulicherweise haben drei neue Mitglieder im Frühjahr und fünf neue Kameraden im vergangenen Herbst ihre Ausbildung zum aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr absolviert und unterstützen von nun an die Einsatzkräfte. heißt es in dem Bericht. Darunter ist mit Ameed Shamlawi erstmals ein Flüchtling, der sich engagiert und erfolgreich allen Aufgaben des Lehrgangs gestellt hatte, wie es in der Pressemitteilung heißt. Mit ihm haben Christian Loth und Markus Pchaiek sowie zwei Nachwuchskräfte aus der Jugendfeuerwehr die Ausbildung im Herbst 2018 absolviert.

Durch Ehrungen und Beförderungen konnte darüber hinaus verdienten Mitgliedern Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. Eine besondere und selten überbrachte Ehrung gab es für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr für das Beinumer Ehrenmitglied Werner Klauenberg. Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft im Jugendspielmannszug wurde Marius Matzkeit geehrt.

Beförderungen gab es für folgende Kameraden: Ole Czarnowske und Nick Dietrich (ehemals Jugendfeuerwehr), Lukas Kaczmarczyk, Stephanie Matzkeit und Marc-Tell Strohmeyer wurden zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau befördert und Marco Wassermann zum Hauptlöschmeister.