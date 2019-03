Parents-Rock spielt in der Kniki

Die Gruppe Parents-Rock aus Salzgitter-Bad gibt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr, ein Konzert in der Kniestedter Kirche (Kniki).

Die Gruppe besteht seit Ende 2006, als der Schulverein des Gymnasiums Salzgitter-Bad sein einhundertjähriges Jubiläum feierte und sich einige Eltern “just for fun“ – also nur zum Spaß -- für dieses Ereignis zu einer „Eltern-Projektband“ formierte. Laut einer Ankündigung der Band tobte bei dieser Veranstaltung schon nach dem ersten Stück die voll besetzte Aula, und weil es allen Beteiligten soviel Freude machte, blieb man zusammen und spielt seitdem ein breites Repertoire klassischer Rockstücke. Die Musikauswahl reicht von AC/DC bis zu ZZ Top.

Für den Gesang zuständig sind Sonja Allert-Gaatzen, Marko Juhani Claus, Carola Griesbach, und Christel Seyfarth. Andreas Triebe singt, spielt aber auch das Schlagzeug. Für rhythmische Gitarrenriffs sorgen Oliver Scharf und Gründer Bernd Grüne. Und der Bass wird von David Kirkham gespielt.

Zu hören gab es die Eltern-Band bereits bei etlichen Auftritten in Salzgitter-Bad und auch in der Region. Darunter: Das Altstadtfest, in der Kniki, einige Benefizkonzerte – unter anderem auch für das Bürgerkino Cinema, als Vorgruppe von Sweety Glitter in Lehrte oder ein Konzert im beschaulichen Kurort Bad Salzdetfurt.

Bei den wöchentlichen Übungsabenden arbeitet die achtköpfige Band an neuen Stücken und feilt am Bestand.

Einlass in die Kniestedter Kirche ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.