Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der Nord-Süd-Straße

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Polizei in Gebhardshagen auf der Nord-Süd-Straße am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in einer Tempo 60-Zone durchgeführt. Von 60 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 17 Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit, obwohl erst bei einer Geschwindigkeit ab 78 Stundenkilometer eingeschritten wurde, wie die Polizei mitteilt. Die an diesem Tag gemessene höchste Geschwindigkeit betrug 107 Stundenkilometer. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Fahrer hatte sich nicht angeschnallt. Die Polizei appelliert an die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Überschreitungen können die Ursache für schwere Unfälle sein.

