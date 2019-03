Polizei Salzgitter-Bad nimmt 40-Jährige nach Betrugsserie fest

Eine 40-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, seit Mitte 2017 mehrere Warenbetrugstaten begangen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sie über eine Internetauktionsplattform hochwertige Elektronikartikel zum Kauf angeboten, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Die jeweiligen Käufer der Geräte überwiesen daraufhin zumeist hohe dreistellige Summen an die Tatverdächtige, die jedoch die angebotenen Waren – wie von vornherein geplant – nicht versendete. Ermittlungen der Polizei in Salzgitter-Bad führten zur Feststellung und Identifizierung der dringend Tatverdächtigen, die weitgehend geständig ist. Die 40-jährige Frau ist der Polizei bereits aus der Vergangenheit bekannt. Seit 2012 ermittelte die Polizei mehrfach gegen die Frau. Es handelt sich um mittlerweile drei Tatserien, die zu einer Gesamtschadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich führten. Die Frau wurde bereits 2018 von einem Amtsgericht wegen mehrfachen Betrugs zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, setzte ihre Taten aber unbeeindruckt fort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete nun das Amtsgericht Salzgitter gegen die Frau Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an.

