Bagger in Salzgitter droht in Graben zu stürzen

Salzgitters Feuerwehr war wieder einmal in einem Sondereinsatz. Am Donnerstag erreichte sie gegen 16.30 Uhr ein Hilferuf: An der Zufahrtsstraße zur ehemaligen Schachtanlage unweit der Straße zwischen Ohlendorf und Flachstöckheim sei ein 16-Tonner-Bagger in einen Graben abgerutscht und drohe...