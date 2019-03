Benefiz-Kino im Tierheim von Salzgitter-Bad

Was gibt es schöneres, als an einem Sonntagnachmittag mit der Familie ins Kino zu gehen und dabei den typischen Popcorngeruch in der Nase zu haben? Und damit noch etwas Gutes zu tun? Der Tierschutzverein Salzgitter macht es möglich. Die Tierfreunde veranstalten am 24. März einen „Tierischen Kinonachmittag“. Die durch den Ticketerwerb erzielten Erlöse kommen dem Tierheim in Salzgitter-Bad zugute, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung.

„Im vergangenen Jahr haben uns 52 Tierfreunde bei unserem ersten Kinonachmittag besucht“, berichtet Vorstandsmitglied Benjamin Kozlowski. „In diesem Jahr wollen wir die Besucherzahl deutlich steigern.“ Dafür hat sich das Tierheim-Team im Lebenstedter Kultiplex das mit über 200 Plätzen ausgestattete Kino „Die Gondel“ ausgesucht.

Im Kultiplex zeigen die Tierschützer den in diesem Jahr erschienenen Hunde-Drama-Film „Die unglaublichen Abendteuer von Bella“. Die kleine Hündin Bella hat sich bei der Jagd nach einem Eichhörnchen verlaufen und findet nicht mehr nach Hause. Bella erlebt bei der Suche nach ihrer Familie die unterschiedlichsten Abenteuer. „Ob das Abenteuer gut ausgeht, kann man sich am 24. März um 13 Uhr anschauen“, erklärt Kozlowski.

Laut der Mitteilung haben auch die Betreiber des Kultiplex ein Tierherz. „Als uns der Tierschutzverein gefragt hat, ob sie einen unserer Kinosäle für einen guten Zweck anmieten dürfen, war für uns klar, dass wir die Veranstaltung unterstützen und den Kinosaal umsonst zur Verfügung stellen“, berichtet Frank Funk, Mitarbeiter des in den 50iger Jahren eröffneten Kinos. „Zusätzlich erhält jeder Kinobesucher, der eine Futterspende für die Tierheim-Tiere mitbringt, eine kleine Tüte Popcorn gratis“, so Funk. Die Tickets kosten für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 5 Euro. Der Film „Die unglaublichen Abenteuer von Bella“ beginnt um 13.00 Uhr.