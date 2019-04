Salzgitter-Bad – Jugendlicher bedroht Opfer mit Messer

Der jugendliche Täter bedrohte den 25-Jährigen am Wallmarkt mit einem Taschenmesser und würgte ihn.

Salzgitter-Bad. Der Mann hatte sich am Wallgraben über das Verhalten des jungen Südländers beschwert. Dieser bedrohte und würgte ihn darauf und ergriff die Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Wallgraben mit einem 25-Jährigen in Streit geraten und hat diesen daraufhin körperlich angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Opfer über das unflätige Verhalten des Jugendlichen beschwert, der sich mit einer größeren Gruppe Gleichaltriger vor Ort aufhielt.

Die Tat ereignete sich demnach bereits am Sonntag, 31. März, gegen 17.15 Uhr: Der Jugendliche sei aggressiv auf den 25-Jährigen zugegangen, so dass es zu einer Rangelei kam. Der Täter, so Polizeisprecher Frank Oppermann, habe kurz darauf ein Taschenmesser hervor geholt und sein Gegenüber damit bedroht.

Der jugendliche Täter würgte den 25-Jährigen und entkam in Richtung Schützenplatz

Der Jugendliche habe daraufhin offenbar versucht, zu fliehen, sei aber durch den Mann und einen weiteren Zeugen daran gehindert worden. Nun habe der Unbekannte den Hals des Opfers ergriffen und zugedrückt. Im Anschluss habe der jugendliche Täter tatsächlich die Flucht ergreifen können und er sei zusammen mit der Gruppe in Richtung Schützenplatz geflüchtet.

Die polizeiliche Beschreibung des Täters: Männlich, sehr jugendliches Aussehen, hagerer Körperbau und dunkle Haare. Er trug ein dunkles Base-Cap sowie einen beige- oder goldfarbenen Pullover, eine dunkle Jacke und eine Jeans-Hose. Er trug eine schwarze Bauchtasche über der Schulter, sprach gebrochen deutsch und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Salzgitter-Bad bittet unter Telefon (05341) 8250 um weitere Hinweise zum Tathergang und dem Verdächtigen.