Labrador-Mix Lucky wünscht sich ein ruhiges Zuhause

Mit viel Elan, Kraft und Ausdauer tobt Lucky durch den Hundeauslauf des Tierheims im Süden Salzgitters. Wer ihm beim Frisbeewerfen nicht rechtzeitig aus dem Weg geht, muss mit einem Rempler rechnen.

Der achtjährige Labrador-Mix lebt seit Oktober 2018 im Tierheim Salzgitter und wartet auf einen neuen Lebensabschnitt. Der Weg des freundlichen Rüden führte ins Tierheim, da sein Herrchen verstarb. Trotz seines Alters hat Lucky einige Erziehungsdefizite. Diese sollten seine neuen Besitzer mit konsequentem Training und dem Besuch einer Hundeschule ausmerzen.

Das Gassi gehen an der Leine war für das „Tier der Woche“ anfänglich noch ungewohnt. Er schien mit seinem Bruder Knut nur den freien Auslauf in einem Garten zu kennen. Durch die hundeerfahrenen ehrenamtlichen Gassigeher konnte sich Lucky nun an die Leine gewöhnen. Doch Vorsicht, mit mehr als 30 Kilogramm Lebendgewicht sollten seine Menschen standfest sein und über eine gehörige Portion Kraft in den Oberarmen verfügen.

Den wöchentlichen Fototermin hat Lucky nur am Rande wahrgenommen, denn er war viel zu sehr mit Tierpflegerin Steffi und seiner geliebten Frisbeescheibe beschäftigt. Mit einem gewissen Jagdtrieb ausgestattet, hetzte der Vierbeiner durch den Auslauf. Das Objekt der Begierde: die Frisbeescheibe.

Die Tierschützer des Tierheims in Salzgitter-Bad wünschen sich für Lucky ein Zuhause, in dem er gemeinsam mit seinen Menschen zur Ruhe kommen darf.

Es muss nicht jeden Tag ein Aktionsprogramm absolviert werden. Über ausgedehnte Spaziergänge ist jedoch nichts einzuwenden, da sich ein großgewachsener Labrador wie Lucky die Energie aus dem Laufen sollte. Kinder sollten bereits größer und standfest sein. Auf Katzen und andere Kleintiere kann unser Rüde verzichten.